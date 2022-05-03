İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Parlamentosuna hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Parlamentosuna hitap etti Açıklaması

03.05.2022 16:15
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Parlamentosuna hitap etti Açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'in Rusya'yı yeneceğini ve Ukrayna'nın yeniden özgür bir ülke olacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'in Rusya'yı yeneceğini ve Ukrayna'nın yeniden özgür bir ülke olacağını söyledi.

Johnson, videokonferansla Ukrayna Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombaların yağmaya devam ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı savaşı sürdürdüğünü belirtti.

Rus askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmediği gibi bir mazereti olamayacağını ifade eden Johnson, işlenen savaş suçlarının Buça, İrpin ve Hostomel gibi geri çekilmek zorunda kaldıkları yerlerde ortaya çıktığını dile getirdi.

Başbakan Johnson, "Ukrayna kazanacak, Ukrayna özgür olacak." dedi.

"Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz"

Kiev'in günler içinde düşeceğine inananlar olduğunu ve Ukrayna yönetimine sürgünde bir hükümet kurması için teklif götürüldüğünü anlatan Johnson, buna karşın Ukrayna halkı ve ordusunun işgale karşı koyduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Kiev'e kadar gelen Rus ordusunu yenilgiye uğrattığını söyleyen Johnson, "Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz, askeri tarihiniz ve ülkenizin tarihindeki en görkemli bölümlerden birini yazdınız." diye konuştu.

İngiliz Başbakan, Ukraynalıların Rus ordusunu Kiev kapılarından döndürerek yalnızca 21. yüzyılın en büyük silahlı başarısını yazmadığını, aynı zamanda "Putin'in tarihi aptallığını, yalnızca bir otokratın yapabileceği devasa hatayı ifşa ettiğini" de söyledi.

"Aynı hatayı tekrar yapamayız"

Johnson, Ukrayna'nın, Kırım'ın ilhak edildiği ve Donbas bölgesinde savaşın başladığı 2014 yılında ilk kez işgal edildiğine işaret ederek, "Gerçekte neler olduğunu kavramakta çok yavaştık. O zaman Vladimir Putin'e getirmemiz gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız." ifadesini kullandı.

300 milyon sterlinlik yeni yardım paketi açıkladı

Hiç kimsenin Ukraynalılara bir şey dayatamayacağını vurgulayan Johnson, savaş öncesi tanksavar füzeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Şimdi de tanklar ve zırhlı araçlar dahil binlerce çeşit silah gönderiyoruz. Önümüzdeki haftalarda size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Johnson, 300 milyon sterlinlik (5,5 milyar TL) yeni bir destek paketi açıklayarak, bunlara radarlar, ağır yük İHA'ları ve binlerce gece görüş cihazının dahil olduğunu da bildirdi.

Başbakan Johnson, ayrıca Ukrayna'ya finansman ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

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