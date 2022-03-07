İngiltere Başbakanı Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi

07.03.2022 16:06
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu ve mümkün olduğu kadar cömert olacağını ancak Ukraynalıların "herhangi bir denetim veya kontrol olmadan" ülkeye giremeyeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu ve mümkün olduğu kadar cömert olacağını ancak Ukraynalıların "herhangi bir denetim veya kontrol olmadan" ülkeye giremeyeceğini bildirdi.

Başbakan Johnson, askeri üssü ziyareti sırasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmelerle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Johnson, İçişleri Bakanlığının, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'ye sığınmak isteyen Ukraynalılara sadece 50 vize verdiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin, bu rakamın doğru olmadığını ancak gerçek rakamı açıklayamayacağını belirtti.

Ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu kaydeden Johnson, "Biz çok cömert bir ülkeyiz. Yine de istediğimiz denetim ve kontrol edebilmek. Ukrayna'da olup bitenler göz önüne alındığında, kimin geldiğini kontrol etmek için bazı temel becerilerin varlığından emin olmamızın mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

-"Bizim kavgamız rejim ve Putin'in saldırganlığıyla"

Putin'in, Ukrayna'daki saldırganlığını "ikiye katladığını" kanıtladığını söyleyen Johnson, buna karşılık olarak, İngiltere'nin müttefikleriyle yaptırımlar konusunda "daha fazlasını yapması" gerektiğini bildirdi.

Boris Johnson, "Bence yaptırımlar konusunda daha fazlasını yapmamız gerektiği ve yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu kabul etmeliyiz. Dolayısıyla, SWIFT'te, bankacılıkta, dünyanın yapabileceği daha çok şey var. Dünyanın yapabileceğinden daha fazlası var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Johnson, İngiltere ve Batı'nın "Rus karşıtı" olmadığını açıkça belirtmek istediğini vurgulayarak, "Bizim kavgamız sadece rejimle ve Vladimir Putin'in saldırganlığıyla." dedi.

Johnson ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bugün ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle telefon görüşmeleri yapacağını belirtti.

YORUMLAR
500
İngiltere borsasında 11 ayın en düşük seviyesi görüldü İngiltere borsasında 11 ayın en düşük seviyesi görüldü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Boris Johnson, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Sivas'tan utandıran görüntüler! Kalabalık grup intihar etmek isteyen genci sessizce izledi
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement