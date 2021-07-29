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İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları

29.07.2021 20:12
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları, System.String[]

- İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir resmi tören esnasında yağmurun başlaması ile şemsiyesini açmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşadı.

- İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları

MANCHESTER - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir resmi tören esnasında yağmurun başlaması ile şemsiyesini açmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşadı.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde görev başında hayatını kaybeden polis memurlarını anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson zor anlar yaşadı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in de bulunduğu törene katılan Johnson, yağmurun başlamasının ardından şemsiyesini açmaya çalıştı. Kısa bir süre şemsiyesini açma mücadelesi veren Johnson, şemsiyenin ters dönmesi üzerine törende hemen yanında bulunan Prens Charles ve diğer bakanları güldürdü.

Johnson'ın şemsiye ile mücadelesindeki zor anlar kameralara yansımasının ardından Johnson şemsiyesini sıkı sıkı tutarken, kendisi de yaşadığı olaya güldü. Johnson, şemsiye ile mücadelesinden birkaç saniye önce ise Patel'i fark ederek şemsiyesini ona vermeyi teklif etmiş, ancak Patel şemsiyeyi istemediğini belirtmişti.

Stafforshire'da açılan Birleşik Krallık Polis Anıtı, görev başındayken hayatını kaybeden polisleri anmak için Galler Prensi Charles tarafından yaptırıldı. 12 metre yüksekliğindeki anıtın maliyetinin 4 milyon pound olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları
İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları

Prens Charles, Boris Johnson, England, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiye ile zor anları - Son Dakika


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