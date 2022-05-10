İngiltere Başbakanı Johnson yarın İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson yarın İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecek

10.05.2022 18:48
İngiltere Başbakanı Johnson yarın İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yarın NATO'yu katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yarın NATO'yu katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardında NATO'ya katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya'yı yarın ziyaret edeceği bildirildi. Johnson'ın Sözcüsü yaptığı açıklamada, Johnson'ın ziyaretinin sadece Ukrayna ile ilgili olmadığını Avrupa'nın güvenliği ile ilgili de olduğunu aktardı. Sözcü, "Ülkelerin NATO üyeliği gibi konularda karar vermedeki demokratik kapasitesini destekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın tutumlarını anlıyoruz ve bu nedenle Başbakan daha geniş güvenlik konularını ele alacak" dedi.

FİNLANDİYA SAVUNMA KOMİTESİ NATO RAPORUNU HÜKÜMETE SUNDU

Finlandiya Savunma Komitesi ise, NATO üyeliğine dair raporunu hükümete sundu. Finlandiya Savunma Komitesi Başkanı Petteri Orpon yaptığı açıklamada, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu fakat Rus tehdidine karşı yeterli olmadığını aktararak, "Ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kararı 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 13 Nisan'da İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin "beyaz kitap" adlı analizi 13 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

(İHA)

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Boris Johnson, Finlandiya, Rusya, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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