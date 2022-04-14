İngiltere Başbakanı Johnson: "Yasa dışı yollardan gelen göçmenler Ruanda'ya yerleştirilebilir" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Yasa dışı yollardan gelen göçmenler Ruanda'ya yerleştirilebilir"

14.04.2022 17:38
İngiltere Başbakanı Johnson: "Yasa dışı yollardan gelen göçmenler Ruanda'ya yerleştirilebilir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya yerleştirilebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya yerleştirilebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yasa dışı yollarla İngiltere'ye gelen göçmenler hakkında yeni bir plan açıkladı. Başbakan Johnson yaptığı açıklamada, "İngiltere'ye 1 Ocak'tan itibaren yasa dışı yollardan gelenler Ruanda'ya yerleştirilebilir. Ruanda önümüzdeki yıllarda on binlerce insanı yeniden yerleştirme kapasitesine sahip olacak" dedi.

Johnson ayrıca, sığınmacılar hakkındaki planın eleştirileceğini ve yasal zorluklarla karşı karşıya kalacağını bildiğini ancak planı gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya söz verdiğini belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Priti Patel, Ruanda ile ortaklık anlaşmasını imzalamak üzere gittiği ülkenin Kigali kentinde Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Biruta basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu ortaklığı tartışırken göçmen kabul etme kapasitemizi değerlendirdik ve göçmenleri kabul edecek kapasitemiz olduğuna karar verdik. Aynı zamanda ileriye dönük altyapıya da yatırım yapıyoruz" dedi. İngiltere ise Ruanda ile imzalanan ortaklık için başlangıçta 120 milyon sterlin destek sağlanacağını açıkladı.

İngiltere'de muhalif politikacılar ve mülteci örgütleri de dahil olmak üzere eleştirmenler, planın etik dışı, uygulanamaz ve aşırı pahalı olduğu konusunda uyarıda bulundu. Eleştirmenler ayrıca Ruanda'nın insan hakları siciline ilişkin endişelerini dile getirdiler. Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer ise alınan kararı "kendi yasalarını çiğnemekten başka bir şey yapmak isteyen bir başbakanın umutsuz açıklaması" olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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