İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı

05.05.2022 10:12

İngiltere Başbakan Boris Johnson, 4 yıllığına yeni belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerde oyunu kullandı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, 4 yıllığına yeni belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerde oyunu kullandı.

Başkent Londra'daki Methodist Central Hall'e saat 07.40'ta (TSİ 09.40) köpeğiyle gelen Johnson, oy verdikten sonra açıklama yapmadan ayrıldı.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçmenler, 4 yıllığına yeni belediye meclis üyelerini belirlemek için oy veriyor.

Toplam 4 bin 350 aday, İngiltere'de 140'tan fazla, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye için yarışıyor. Saat 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 22.00'de sona erecek.

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ve İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları, İskoçya ve Galler'de yasal olarak bu bölgelerde yaşayanlar oy kullanılabilecek.

Sandıkların okullar, kiliseler ve etkinlik merkezlerine kurulduğu seçimin sonuçları, büyük oranda cuma, bazı yerlerde ise cumartesi belli olacak.

Johnson'ın liderliği de oylanacak

Seçimler, sadece şehir planlama, konut ve çöp toplama gibi konularda kimin sorumlu olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ve özellikle Başbakan Johnson için de karne niteliğinde olacak.

Artan hayat pahalılığı, Başbakanlıkta Kovid-19 kurallarının ihlal edildiği partiler ve Muhafazakar Parti milletvekillerinin karıştığı skandalların seçimleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Yerel seçimler, Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili seçmenlerin ne düşündüklerinin bir göstergesi olarak görülecek. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası alan Johnson'ın olası bir hezimet durumunda koltuğu daha da sallanacak.

İşçi Partisinin kötü performans göstermesi durumunda partinin lideri Keir Starmer'ın da sorgulanır hale geleceği öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı
İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı
İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı
İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson yerel seçimler için oyunu kullandı - Son Dakika


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