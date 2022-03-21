İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif etmiş - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif etmiş

21.03.2022 18:32
İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif etmiş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bunu reddettiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bunu reddettiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğini açıkladı. Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, "Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak" ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenskiy'i "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy'e Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden'a, "Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var" cevabını vermişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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