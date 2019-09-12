İngiltere Başbakanı Johson: Kraliçe'ye yalan söylemedim

İngiltere'de Brexit çıkmazındaki Başbakan Boris Johnson parlamentonun 14 Ekim'e kadar tatil edilmesi kararının nedenleri konusunda Kraliçe II. Elizabeth'e yalan söylediği suçlamalarını reddetti.



Başbakanın kararını çarşamba günü "demokratik kurallara aykırı" bulan İskoçya Yüksek Mahkemesi'ni temel alan muhalif parlamenterler kararı "hukuk dışı ve demokrasi karşıtı" olarak nitelendiriyordu. Yüksek mahkemenin de aynı yönde karar almasının ardından milletvekilleri Johnson'u bu konuda Kraliçe'ye yalan söylemekle itham etti.