Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Johson: Kraliçe'ye yalan söylemedim
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İngiltere Başbakanı Johson: Kraliçe'ye yalan söylemedim

15 dakika önce

İngiltere Başbakanı Johson: Parlamentoyu tatil etme kararında Kraliçe'ye yalan söylemedim

İngiltere Başbakanı Johson: Kraliçe'ye yalan söylemedim, System.String[]

İngiltere'de Brexit çıkmazındaki Başbakan Boris Johnson parlamentonun 14 Ekim'e kadar tatil edilmesi kararının nedenleri konusunda Kraliçe II. Elizabeth'e yalan söylediği suçlamalarını reddetti.


Başbakanın kararını çarşamba günü "demokratik kurallara aykırı" bulan İskoçya Yüksek Mahkemesi'ni temel alan muhalif parlamenterler kararı "hukuk dışı ve demokrasi karşıtı" olarak nitelendiriyordu. Yüksek mahkemenin de aynı yönde karar almasının ardından milletvekilleri Johnson'u bu konuda Kraliçe'ye yalan söylemekle itham etti.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:30 
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