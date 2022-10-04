İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim

04.10.2022 12:24
İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim

İngiltere Başbakanı Liz Truss, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin etkinliğinde İsrail ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Truss, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham şehrinde düzenlenen parti konferansı kapsamında İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğine katıldı.

"BÜYÜK BİR SİYONİSTİM"

İngiltere'nin başbakanı olarak ilk kez CFI'nın programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, "Bildiğiniz üzere ben büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." diye konuştu.

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Etkinliğe katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başbakan (Truss), gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail'le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

LAPID: TRUSS, İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York'ta İngiliz mevkidaşı Truss'la bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Liz Truss, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim - Son Dakika

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