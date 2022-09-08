İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü

08.09.2022 01:26
İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü

İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji alanında karşılaşılan zorlukları ele aldı, enerjide bağımsızlığının önemini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji alanında karşılaşılan zorlukları ele aldı, enerjide bağımsızlığının önemini vurguladı.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü tarafından liderlerin telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı savaşının bir sonucu olarak İngiltere ve Avrupalı ??ortaklarının enerji konusunda karşılaştığı zorlukların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, her iki liderin enerjide esneklik ve bağımsızlığın önemi konusunda mutabık olduğu vurgulanarak, "Başbakan Truss, Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğün korunmasının ve Rusya'nın ekonomik şantajı tarafından savunmasız bırakılan ülkeleri korumanın öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Truss'ın, iki ülkenin, önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirttiği ve İngiltere ile Almanya arasındaki savunma iş birliğini genişletmeye istekli olduğu kaydedildi.

"Önceliğim, Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak"

Görüşmede, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gerginliğe neden olan tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü'nün de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Truss, Kuzey İrlanda Protokolü'nü ele alırken, önceliğinin Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak ve 'Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı desteklemek olduğu konusunda açıktı. Truss, protokol metninin mevcut haliyle temel sorunlara çözüm bulunmasının önemini vurguladı."

YORUMLAR
500
İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi
Kaynak: AA

Liz Truss, Almanya, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:58 Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı
00:32 Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı
00:15 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...
00:11 Peş peşe zamların ardından motorinde bu kez indirim haberi geldi
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:55 Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı
23:46 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı
23:42 Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor
23:34 Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
23:34 Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 01:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement