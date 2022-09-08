İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız

08.09.2022 22:09
İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından, “Bugün büyük bir kayıp yaşıyoruz. Arkasında çok büyük bir miras ve isim bıraktı Kraliçe 2. Elizabeth. Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles. Ailesiyle birlikte kendisi de annesinin yasını tutacak. Bizler de halk olarak onu desteklemeliyiz. Şimdi Kral’ımız hepimiz için bir sorumluluk taşıyor. Bizler de ona sadakatimizi sunacağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından, "Bugün büyük bir kayıp yaşıyoruz. Arkasında çok büyük bir miras ve isim bıraktı Kraliçe 2. Elizabeth. Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles. Ailesiyle birlikte kendisi de annesinin yasını tutacak. Bizler de halk olarak onu desteklemeliyiz. Şimdi Kral'ımız hepimiz için bir sorumluluk taşıyor. Bizler de ona sadakatimizi sunacağız" dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Liz Truss, 2. Elizabeth'in vefat ettiğinin duyurulmasının açıklama yaptı. Truss, şunları söyledi:

"TAHTTA EN UZUN SÜRE KALAN KİŞİ OLDU"

"Kraliçe 2. Elizabeth, istikrarın sembolü oldu, ihtiyaç duyduğumuz gücü bize verdi. Büyük Britanya'nın ruhu ondan geldi ve bu ruh devam edecek. Tahtta en uzun süre kalan kişi oldu. Anıları bizimle beraber olacak. Birleşik Krallık'ta, dünyanın dört bir tarafında herkes onu güzel hatırlayacak. Kendisi bana ve çok kişiye önemli ilham kaynağı olmuştur. Daha bu hafta kendisi, bütün görevlerini yerine getirmeye devam etti ve onun yönetimi içerisindeki 15. Başbakan olarak beni atama zarafetini gösterdi.

"YENİ KRALIMIZ 3. CHARLES"

Önümüzdeki zorlu günlerde dostlarımızla bir araya geleceğiz. Bugün büyük bir kayıp yaşıyoruz. Arkasında çok büyük bir miras ve isim bıraktı Kraliçe 2. Elizabeth. Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles. Ailesiyle birlikte kendisi de annesinin yasını tutacak. Bizler de halk olarak onu desteklemeliyiz. Şimdi Kral'ımız hepimiz için bir sorumluluk taşıyor. Bizler de ona sadakatimizi sunacağız. O da ulusumuza sadakatini sunacak, tıpkı annesinin yaptığı gibi. Yeni bir döneme giriyoruz, majesteleri de bunu isterdi. Tanrı Kraliçe'yi korusun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Liz Truss: Yeni Kralımız 3. Charles. Bizler de Ona Sadakatimizi Sunacağız - Son Dakika

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