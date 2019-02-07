İngiltere Başbakanı May, AB Komisyonu Başkanı Juncker'le Görüştü
1 saat önce
- AB binası önüne asılan İngiliz bayrağından detyalar İki liderin tokalaşması İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya geldi.
- AB binası önüne asılan İngiliz bayrağından detyalar
İki liderin tokalaşması İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA
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