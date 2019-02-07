Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, AB Komisyonu Başkanı Juncker'le Görüştü

İngiltere Başbakanı May, AB Komisyonu Başkanı Juncker'le Görüştü

1 saat önce

- AB binası önüne asılan İngiliz bayrağından detyalar İki liderin tokalaşması İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya geldi.

- AB binası önüne asılan İngiliz bayrağından detyalar
İki liderin tokalaşması İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA

İngiltere, Claude Juncker, Avrupa Birliği, Theresa May, Güncel
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