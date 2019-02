İngiltere Başbakanı May, AB'yle Brexit Anlaşmasında Değişiklik İstemek İçin Brüksel'de

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'yle (AB) yaptığı Brexit Anlaşması'nda yasal açıdan bağlayıcı değişiklikler yapabilmek amacıyla Brüksel'de temaslarda bulunuyor. İlk olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile göreşen May daha sonra Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve diğer üst düzey AB yetkilileriyle de bir araya gelecek.May, İngiltere'nin Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında "backstop" adlı düzenlemeye "mahkum" kalmayacağı konusunda ısrarcı olacak."Backskop", Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.Theresa May, geçen ay anlaşmayı reddettiklerinde kendisine "alternatif düzenlemeler" bulması çağrısı yapan İngiliz milletvekillerinin desteğini almak için anlaşmanın değişmesi gerektiğini söyleyecek.Ancak AB yetkilileri birçok kez Brexit Anlaşması'nın değişmeyeceğini ve yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise May'in Brüksel ziyareti öncesi, "Herhangi bir somut planları olmadan yapmadan Brexit'i destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor" demişti.İngiltere'de 2016'daki referandumda Brexit'e destek veren milletvekilleri Tusk'ın sözlerini öfkeyle karşıladı ve onu "küstahlıkla" suçladı. İşçi Partisi'nin May'e yaptığı yeni teklifİngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Başbakan May'e yazdığı mektupta, partisinin Brexit anlaşmasına destek vermesi ve "Parlamentonun desteğini kazanıp ülkeyi bir araya getirebilecek anlamlı bir anlaşma adına" görüşme teklifinde bulunması için şartlarını sıraladı.İşçi Partisi liderinin 5 talebi arasında, "AB'nin gelecekteki ticaret anlaşmalarında İngiltere'nin söz hakkı olmasına yönelik bir anlaşmayı da içereren, AB gümrük kurallarıyla uyumlu, Birleşik Krallık çapında daimi ve kapsamlı bir gümrük birliği" bulunuyor.Jeremy Corbyn, "AB ortak pazarıyla yakın bir ilişki" ve İngiltere standartlarının AB'nin gerisine düşmemesi için işçi haklarının korunmasında "dinamik bir birliktelik" talep ediyor.Corbyn ayrıca, AB kurumları ve fonlama programlarına katılım, güvenlik alanlarında anlaşma ve Avrupa çapında tutuklama emrine erişim istiyor. Brexit süreci ne aşamada? İngiltere'nin AB'den çıkışı düzenleyen 50. madde uyarınca çekilme müzakerelerine tanınan iki yıllık sürenin dolduğu 29 Mart'ta birlikten çıkması bekleniyor.Geçen ay yapılan oylamada, İngliiz milletvekilleri May hükümetinin AB'yle yaptığı anlaşmayı ezici bir çoğunlukla reddetmişti. Milletvekilleri daha sonra hükümete "backstop" düzenlemesine alternatifler bulunması çağrısı yapan bir değişikliği kabul etmişti."Backstop" Brexit'in ardından, "her ne olursa olsun" Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki bir sınırın olmamasını garanti altına almayı öngören bir "sigorta poliçesi."Çok sayıda kişi, fiziki bir sınırın Kuzey İrlanda barış sürecini tehdit edebileceğinden korkuyor.Ancak Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi ve Brexit yanlıları, "backstop" düzenlemesinin, İngiltere'nin toprak bütünlüğünü tehdit edebileceğine ve AB ile Londra arasında bir ticaret anlaşması yapılamaması durumunda, İngiltere'yi süresiz AB kurallarına makum edeceğine inanıyor.