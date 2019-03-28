Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May: Brexit Anlaşması Onaylanırsa İstifa Edeceğim
BBC

İngiltere Başbakanı May: Brexit Anlaşması Onaylanırsa İstifa Edeceğim

23 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekillerine Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasına destek vermeleri takdirinde istifa edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May: Brexit Anlaşması Onaylanırsa İstifa Edeceğim, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekillerine Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasına destek vermeleri takdirinde istifa edeceğini söyledi.

Partisinin milletvekillerinin bundan sonra yürütülecek Brexit müzakerelerinde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, "Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu pozisyondan planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg'e göre İngiltere'nin eski dışişleri bakanı olan ve AB ile bağların sert bir şekilde koparılmasından yana olan Boris Johnson, bu açıklamanın ardından May'in anlaşmasına destek vereceğini söyledi.

Johnson daha önce May'e AB ile vardığı Brexit anlaşmasının yeteri kadar sert olmamasından ötürü eleştiri yöneltiyordu.

Johnson'ın yanı sıra çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekili de bu açıklamanın ardından May'in Brexit anlaşmasına onay vereceğini belirtti.

Ancak May'in anlaşmasının parlamentoda onay alması için kritik bir önem taşıyan Kuzey İrlanda partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP), May'in Brexit anlaşmasına destek vermeyeceklerini açıkladı.




İstifası için bir tarih yok

Diğer yandan Avam Kamarası Başkanı John Bercow, May'in Brexit anlaşmasını hiçbir değişiklik yapmadan üçüncü kez Parlamento'da oylatamayacağını açıklamıştı.

John Bercow, Parlamento'nun iki kez reddettiği bir anlaşmayı yeniden oylamaya sunmanın saygısızlık anlamına geleceğini ve buna izin vermeyeceğini söyledi.

Eğer bu anlaşma parlamentoda onaylanmazsa May'in halen istifasında ısrarcı olup olmayacağı bilinmiyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:19 

Avrupa Birliği, Theresa May, Dünya
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