İngiltere Başbakanı May, Brexit Anlaşmasını Üçüncü Kez Parlamento'nun Onayına Sunacak

İngiltere Parlamentosu bugün ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin (Brexit) ertelenmesini oylayacak. Ancak Başbakan Theresa May, Parlamento'da iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta bir kez daha milletvekillerinin onayına sunma kararı aldı.May, "Milletvekilleri, Brexit'in uzun süre ertelenmesi riskini almak istemiyorlarsa, anlaşmayı onaylamalı" diyor.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise İngiltere Parlamentosu'nda bugün yapılacak oylama öncesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İngiltere, Brexit stratejisini yeniden düşünmek ve bu konuda bir uzlaşmaya varmak istiyorsa Konsey toplantısında 27 üye ülkeye uzun bir erteleme süreci başlatılması çağrısında bulunacağım" dedi.AB Konseyi, birliğin yürütme organı.İngiltere Parlamentosu, Salı günü Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetti. Dün de ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıktı. Bu hafta neler oylandı? Avrupa Komisyonu sözcüsü dünkü oylamadan sonra "AB'den ayrılmanın sadece iki yolu var. Anlaşmayla ya da anlaşma olmadan. AB ikisine de hazır. Anlaşma olmadan ayrılığı reddetmek yeterli değil, bir anlaşmayı onaylamanız da lazım. Biz İngiltere Başbakanı ile bir anlaşmaya vardık ve AB buna imza atmaya hazır" demişti.İngiltere mevcut koşullarda 29 Mart'ta AB'den ayrılacak.Parlamento'nun bu akşam Brexit'in ertelenmesini istemesi halinde, AB üyesi 27 ülkenin uzatma sürecini kabul etmesi ve İngiltere'nin 15 gün sonra AB'den ayrılmasını öngören yasal düzenlemenin yine Parlamento tarafından iptali gerekiyor.Her durumda kısa ya da uzun ertelemeİngiltere hükümeti, Brexit anlaşması, Perşembe günü başlayacak AB Zirvesi öncesi en geç Çarşamba günü onaylanırsa, kısa bir erteleme ile Brexit sürecinin daha önce öngörüldüğü şekilde rayına girebileceğini savunuyor.Anlaşma onaylanırsa o zaman İngiltere hükümeti AB'den yasal hazırlıkları tamamlamak için 30 Haziran tarihine kadar bir uzatma isteyecek.Bu durumda Mayıs ayı sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine İngiltere'nin katılıp katılmayacağı tartışması da çözülmüş olacak. AB'den ayrılması kesinleşmiş olan İngiltere seçimlere katılmamış olacak.Ancak anlaşma İngiltere Parlamentosu tarafından bir kez daha reddedilirse o zaman kısa bir ertelemenin mümkün olamayacağı ve İngiltere'nin AP seçimlerine bir kez daha katılması gerekeceği düşünülüyor.Başbakan May, "Bunun doğru bir yol olmadığını düşünüyorum. Ama Parlamento aldığı kararların sonuçlarını görmek durumunda" demişti.Hükümette çatlakDün yapılan anlaşmasız ayrılma seçeneğini reddeden önergenin oylamasında 13 bakan ya da bakan yardımcısı iktidardaki Muhafazakar Parti grubunun önergesine destek vermeyerek çekimser kaldı.Bu hükümet üyelerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sarah Newton oylama sonrası istifa etti.İşçi Partisi ne diyor?Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jereym Corbyn ise hükümetin artık Brexit konusunda kontrolü Parlamento'ya bırakması gerektiğini, bir uzlaşma sağlayabilmek için partiler arası görüşmeler yapacağını söyledi.10 milletvekiliyle azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi (DUP) de bugün hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacak.