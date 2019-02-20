Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, Brexit İçin Brüksel'de

İngiltere Başbakanı May, Brexit İçin Brüksel'de

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

İngiltere Başbakanı May, Brexit İçin Brüksel'de, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35 Kaynak: AA

İngiltere, Claude Juncker, Theresa May, Brüksel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var Kızılay'dan Çanakkale'deki Depremle İlgili İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:37:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, Brexit İçin Brüksel'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]