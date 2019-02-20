İngiltere Başbakanı May, Brexit İçin Brüksel'de
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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