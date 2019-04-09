Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

İngiltere Başbakanı May, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

13 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in ertelenmesi için destek almak amacıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

İngiltere Başbakanı May, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in ertelenmesi için destek almak amacıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının bir süre daha ertelenmesini talep etmek için AB liderleri ile görüştü. May, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te Emmanuel Macron'la görüştü. Macron'un Brexit'e karşı tutumunun değişmediği May'e kararından dönmeyeceğine ilişkin düşüncesini aktardığı ifade edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın AB liderleri özel Brexit Zirvesi'nde bir araya gelecek. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
İngiltere, Cumhurbaşkanı, Fransa, Theresa May, Politika
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