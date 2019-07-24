İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu
1 saat önce
Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir.
Theresa May
, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya
halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:57
Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı, açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı