Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu
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İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu

1 saat önce

Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir.

İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu, System.String[]
Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." dedi.
Theresa May, Britanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:57 
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