İngiltere Başbakanı May, Macron'la Bir Araya Gelecek
37 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Brexit tarihinin bir kez daha ertelenmesi talebinin inceleneceği olağanüstü Avrupa Birliği
zirvesinin öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Alman mevkidaşı Angela Merkel
ile yapacağı görüşmenin ardından Paris
'e gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile saat 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanının pazar akşamı yayımlanan haftalık ajandasında yer almayan bu ziyaret için Saray
'dan "10 Nisan
tarihinde Brüksel
'de düzenlenecek olağanüstü zirveye ön hazırlık olarak bir çalışma toplantısı olacağı" şeklinde bir açıklama geldi. AB
'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yarın Brüksel'de yapılacak olağanüstü zirvede Brexit için öngörülen sürenin yeniden uzatılıp uzatılmaması konusunu masaya yatıracak. May, sürecin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını talep ediyor. - PARİS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!