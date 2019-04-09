Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May, Merkel'den Destek Alamadı

İngiltere Başbakanı May, Merkel'den Destek Alamadı

1 saat önce

- İngiltere Başbakanı May, Merkel'den destek alamadıBERLİN - İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini ertelemek için görüştüğü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den istediği desteği bulamadığı ileri sürüldü.

- İngiltere Başbakanı May, Merkel'den destek alamadı

BERLİN - İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini ertelemek için görüştüğü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den istediği desteği bulamadığı ileri sürüldü.
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin anlaşmasız olarak Avrupa Birliğinden ayrılmasını engellemek için AB zirvesi öncesi Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme ile ilgili taraflar açıklama yapmazken, Alman medyası başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde Theresa May'in İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin uzatılması konusunda Merkel'den destek alamadığını iddia etti. Berlin'de aradığı desteği bulamayan May, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Paris'te bir araya gelecek.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşme öncesi yaptığı basın toplantısında, geçiş döneminde 27 AB ülkesinin birlikteliğinin ve çıkarlarının korunmasının önemli olduğunu söylemişti. İngiltere'nin AB'den çıkışının 30 Haziran'a kadar uzatılması halinde İngilizler 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek. Ayrılacak bir ülkenin seçimlerde söz sahibi olma ihtimali AB ülkeleri arasında tartışmalara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:42 Kaynak: İHA
Almanya, İngiltere, Angela Merkel, Theresa May, Güncel
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