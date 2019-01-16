İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında Yapılan Oturumda 306 Oya Karşı 325 Oyla Güvenoyu...
1 saat önce
IHAAW221954-SIY/16-01-2019- İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.
IHAAW221954-SIY/16-01-2019
- İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı. 16.01.2019 22: 19: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:25 Kaynak: İHA
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
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