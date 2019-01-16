Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında Yapılan Oturumda 306 Oya Karşı 325 Oyla Güvenoyu...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında Yapılan Oturumda 306 Oya Karşı 325 Oyla Güvenoyu...

1 saat önce

IHAAW221954-SIY/16-01-2019- İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında Yapılan Oturumda 306 Oya Karşı 325 Oyla Güvenoyu..., System.String[]
IHAAW221954-SIY/16-01-2019

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı. 16.01.2019 22: 19: 54 TSI
NNNN - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

İngiltere, Theresa May, Politika
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