Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşmasını Yeniden Parlamentoya Sunmak İçin Yeterli...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşmasını Yeniden Parlamentoya Sunmak İçin Yeterli...

22 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunmak için yeterli desteği hala bulamadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşmasını Yeniden Parlamentoya Sunmak İçin Yeterli..., System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunmak için yeterli desteği hala bulamadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: AA

İngiltere, Theresa May, Güncel
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