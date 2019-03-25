İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşmasını Yeniden Parlamentoya Sunmak İçin Yeterli...
22 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunmak için yeterli desteği hala bulamadığını söyledi.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunmak için yeterli desteği hala bulamadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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