İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan...
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
Başbakanı Theresa May
'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson
kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. - LONDRA
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