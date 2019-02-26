Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Theresa May, Kendi Anlaşmasının Reddedilmesi Halinde Anlaşmasız Ayrılık ve...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kendi Anlaşmasının Reddedilmesi Halinde Anlaşmasız Ayrılık ve...

21 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kendi Anlaşmasının Reddedilmesi Halinde Anlaşmasız Ayrılık ve..., System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:19 Kaynak: AA

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