İngiltere Başbakanı Theresa May, Kendi Anlaşmasının Reddedilmesi Halinde Anlaşmasız Ayrılık ve...
21 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:19 Kaynak: AA
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