Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Theresa May, Milletvekillerinin Brexit Anlaşmasına Destek Vermesi Halinde...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Milletvekillerinin Brexit Anlaşmasına Destek Vermesi Halinde...

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Milletvekillerinin Brexit Anlaşmasına Destek Vermesi Halinde..., System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:39 Kaynak: AA

İngiltere, Theresa May, Güncel
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