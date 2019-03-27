İngiltere Başbakanı Theresa May, Milletvekillerinin Brexit Anlaşmasına Destek Vermesi Halinde...
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:39 Kaynak: AA
Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı
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