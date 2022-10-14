Son Dakika | Liz Truss: "Vergi artışının kalmasına karar verdim" - Son Dakika
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Son Dakika | Liz Truss: "Vergi artışının kalmasına karar verdim"

14.10.2022 18:28

Son dakika haberi: - Liz Truss: "Vergi artışının kalmasına karar verdim" İngiltere Başbakanı Liz Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'ın görevden alınmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Vergi artışının kalmasına karar verdim" dedi.

- Liz Truss: "Vergi artışının kalmasına karar verdim"

LONDRA - İngiltere Başbakanı Liz Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'ın görevden alınmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Vergi artışının kalmasına karar verdim" dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'ı görevden almasının ardından yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı atadı. Truss düzenlenen basın toplantısında ekonomik büyüme konusundaki kararlılığını yineleyerek, "Düşük vergi, yüksek ücret, yüksek oranda büyümeli bir ekonomi sunmak istiyorum. Putin'in Ukrayna'daki saldırılarının devam etmesi nedeniyle küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi de söz konusu" dedi.

Truss, hükümetin eylül ayında açıkladığı 'mini bütçe' düzenlemelerinin bazı bölümlerinin piyasaların beklediğinden daha ileri ve hızlı gittiğinin açık olduğunu belirterek, "Bu nedenle şu anda misyonumuzu yerine getirme şeklimiz değişmeli. Piyasalara mali disiplinimizin güvencesini vermek için şimdi harekete geçmeliyiz. Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki (yüzde 19'dan yüzde 25'e olan) artışın kalmasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hükümetin geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, önceki hükümetin 2023 için yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkacağını açıkladığı kurumlar vergisi artışı iptal edildiği duyurulmuştu.

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Kaynak: İHA

Liz Truss, England, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Liz Truss: 'Vergi artışının kalmasına karar verdim' - Son Dakika

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