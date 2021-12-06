İngiltere Başbakanı uyuşturucu baskınına katıldı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu operasyonu yapan polislere eşlik etti.

Başbakan Johnson, hükümetin 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamadan önce uyuşturucu satıcılarına yapılan baskınlara katıldı. Sabah saatlerinde yapılan baskınlar sırasında Johnson'ın polis üniforması giydiği görüldü.

Baskın sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Johnson, uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını belirtti.

Johnson, "yaşam tarzları nedeniyle ortaya çıkan tıbbi veya psikolojik sorunların tedavisi için uyuşturucu kullananlar" anlamına gelen "yaşam tarzı kullanıcılarının" da sorunun bir parçası olduğuna işaret etti.

Boris Johnson, "300 bin sorunlu uyuşturucu kullanıcısı var; olanlarla başa çıkmalısınız, rehabilitasyon aldıklarından emin olmalısınız. Dağıtım çetelerine karşı sert olmalısınız. Ama ayrıca talebin nasıl şekillendiğini ve yaşam tarzı kullanıcıları tarafından çetelere sağlanan ekonomik avantajları da düşünmek zorundasınız." dedi.

Uyuşturucu çetelerini insanların hayatlarını cehenneme çevirmekle suçlayan Johnson, "herkesin daha güvenli sokaklarda büyüyebilmesini istediklerini" belirterek bunun için hem çetelere karşı sert olunması hem de kullanıcıların rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.

Parlamentoda uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıktı

Öte yandan milletvekillerinin ofislerinin bulunduğu binalarda uyuşturucu kullanıldığı belirlendi. Times gazetesinin haberinde, binalarda yer alan 12 tuvaletten 11'inde kokain izi bulunduğu, bu yerler arasında Başbakan Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofislerinin yakınındaki tuvaletler ile bir engelli tuvaletinin de yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca eski bir parlamenterin kendisine uyuşturucu temin eden satıcıyı personel olarak işe alarak uyuşturucunun parasını parlamentoya ödettiği ve bir personelin kokain kullanımı nedeniyle görevine son verildiği de öne sürüldü.

Sky News'e konuşan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, konuyu polise bildireceğini belirterek ilgili "yasanın tam ve etkin şekilde uygulanmasını görmeyi beklediğini" ifade etti.

Hoyle, uyuşturucu kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir personel veya üyeye destek vermeye hazır olduklarını ancak "yasaları çiğnemeyi ve kurumun itibarını zedelemeyi seçenler için ağır yaptırımlar uygulayacaklarını" vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele stratejisi

Hükümetin bu hafta açıklaması beklenen strateji kapsamında, şehirdeki suç çetelerinin küçük yerleşim yerlerine eroin, kokain gibi A sınıfı uyuşturucu arzını önlemek için geniş çaplı operasyonlar yapılacak.

Uyuşturucu çetelerinin kullandıkları kara yolu ve demir yolu ağları hedef alınacak, tutukluluk sonrası polis uyuşturucu satıcısının telefonundan müşterilerine mesaj göndererek onlardan uyuşturucudan uzak durmalarını isteyebilecek.

Böylece kullanıcılara uyuşturucu satın aldıklarında polisin neler olduğunu bildiği mesajı verilerek gizli kalma hissi ortadan kaldırılacak.

Uyuşturucu kullanımıyla mücadele etme kapsamında suçlu bulunanların pasaportları ve ehliyetlerine de el konulabilecek.