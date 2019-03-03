Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanından Pakistanlı Mevkidaşına Teşekkür

İngiltere Başbakanından Pakistanlı Mevkidaşına Teşekkür

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ı arayarak, Pakistan tarafından esir alınan Hintli pilotun iade edilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanından Pakistanlı Mevkidaşına Teşekkür, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ı arayarak, Pakistan tarafından esir alınan Hintli pilotun iade edilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ı arayarak, son günlerde tırmanan Hindistan-Pakistan krizini görüştü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, tansiyonun düşürülmesi konusunda hem fikir oldukları beyan edildi. Görüşmede her iki ülkeyle temas halinde olduğunu söyleyen Başbakan May, esir alınan Hintli pilotun iade edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İngiltere'den terörle mücadele isteği

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Başbakan Imran Khan'ın tansiyonun düşmesi için gösterdiği gayretin de Başbakan May tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Başbakan, Pakistan'ın terörle mücadeleye yönelik küresel çabaları desteklemek amacıyla tüm terörist gruplara karşı eylemde bulunmasının önemini vurguladı" denildi.

Öte yandan Başbakan Khan, 40'ı aşkın Hint askerinin ölümüne yol açan Keşmir'deki terör saldırısından bu yana ortaya çıkan gelişmelere, İngiltere'nin saldırıya "Pakistan'ın bakış açısından" baktığı için teşekkür ettiği söylendi. Ayrıca Khan'ın, İngiliz mevkidaşını Pakistan'a davet ettiği açıklandı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Theresa May, Pakistan, İngiltere, Politika
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