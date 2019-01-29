İngiltere Başbakanlığından Yapılan Açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit Anlaşmasını...
47 dakika önce
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için AB ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi.
İngiltere
Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May
'in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için AB
ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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