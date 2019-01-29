Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanlığından Yapılan Açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit Anlaşmasını...

İngiltere Başbakanlığından Yapılan Açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit Anlaşmasını...

47 dakika önce

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için AB ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi.

İngiltere Başbakanlığından Yapılan Açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit Anlaşmasını..., System.String[]
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için AB ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: AA

İngiltere, Theresa May, Güncel
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