İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi... - Son Dakika

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda derinleştirilmesi konusunda anlaştığı duyuruldu. - LONDRA