İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: "Londra'nın tecrit edilme olasılığı sıfır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: 'Londra'nın tecrit edilme olasılığı sıfır' - Son Dakika

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: "Londra'nın tecrit edilme olasılığı sıfır"

6 saat önce

İngiltere'de Başbakanlık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "başkent Londra'nın tecrit edileceği" iddialarını yalanladı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü:

İngiltere'de Başbakanlık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "başkent Londra'nın tecrit edileceği" iddialarını yalanladı.

Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Londra'daki ulaşım ağının kapatılması planı yok ve Londra'ya giriş-çıkışlara herhangi bir kısıtlama getirilme olasılığı sıfır." dedi.

Sözcü, polisin kamu düzeni sağlama sorumluluğunun devam edeceğini ve bu amaçla orduda herhangi bir askere alma planının bulunmadığını ifade etti.

Hükümetin bu açıklaması, "Kovid-19'la mücadele etmek için başkentin tamamen tecrit edileceği" yönündeki iddiaların ardından geldi.

İngiliz basını, tecrit durumunda yağmanın önlenmesi amacıyla ülkedeki süpermarketlere polis desteği sağlanmasının beklendiğini yazdı.

Kraliçe, Londra'yı terk etti

Başkent Londra, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen şehir olarak öne çıkıyor. Ülkede şimdiye kadar hayatını kaybeden 107 kişiden 35'inin Londra'da bulunduğu belirtiliyor.

Bu arada 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitti. Kraliçe Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan ayrılırken yanında köpeklerinin de bulunduğu görüldü.

Kraliçe, Başbakan Boris Johnson'la olan haftalık görüşmesini ise telefonla yaptı.

İngiliz basını, görüşmelerin bir süre daha telefon üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Bugünden geçerli olmak üzere 40 metro istasyonu kapatıldı

Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçti. Bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatıldı.

Karar kapsamında, cuma ve cumartesi günleri tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.

Metroların yanı sıra otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.

Başbakanlık, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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