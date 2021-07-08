Üye Girişi
İngiltere Başkanı Johnson: "Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi" - Son Dakika

İngiltere Başkanı Johnson: "Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi"

08.07.2021 16:39
İngiltere Başkanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğunun geri çekildiği belirterek, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğunun geri çekildiği belirterek, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada ülkesinin Afganistan'dan çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Johnson, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı. Johnson, "Personelimizin çoğunun çoktan ayrıldığını söyleyebilsem de bariz nedenlerden dolayı ayrılış takvimimizi açıklamayacağım" dedi. Afganistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları hafife almadığını ve İngiliz hükümetinin kalkınma yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Johnson, "Umarım hiç kimse, güçlerimizin geri çekilmesinin bir şekilde İngiltere'nin Afganistan'a olan bağlılığının sona ermesi anlamına geldiği gibi yanlış bir sonuca varmaz" dedi. "Kimse son 20 yılın kazanımlarından şüphe etmemelidir" diyen Johnson, "Ancak bugünün sert gerçeğinden de kaçamayız" şeklinde konuştu. Johnson, Afganistan'daki şu anki durumun, ülkenin "küresel terörizmin merkez üssü" olduğu 20 yıl öncesine kıyasla "çok farklı" olduğunu söyledi. Johnson, "Biz ve NATO müttefiklerimiz, güçlerimizi zaten geri çekecektik. Tek soru, ne zaman olacağıydı. Geri çekilmek için asla mükemmel bir zaman yoktu" dedi.

İngiliz kuvvetleri, ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarının ardından 2001 yılında Afganistan'a konuşlandırılmıştı. İngilizler 2014 yılına kadar operasyonlarda önemli rol oynarken, toplam 457 İngiliz askeri Afganistan'da hayatını kaybetmişti. - LONDRA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Boris Johnson, Afganistan, England, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Başkanı Johnson: 'Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi' - Son Dakika


Son Dakika

Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler 16:39 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi 16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi 15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir 15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 14:44 Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü         
17:03
Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak         
16:42
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı         
16:36
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı         
15:40
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu         
15:01
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
14:35
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 17:11:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başkanı Johnson: "Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement