İngiltere Başkanı Johnson: "Putin kırmızı çizgiyi aştı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı" - Son Dakika
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İngiltere Başkanı Johnson: "Putin kırmızı çizgiyi aştı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı"

24.03.2022 13:40
İngiltere Başkanı Johnson: "Putin kırmızı çizgiyi aştı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, "Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, "Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Başbakan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırılarında "kırmızı çizgiyi" çoktan aştığını söyledi. Putin'i sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasından dolayı savaş suçu işlemekle itham eden Johnson, Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇOKTAN AŞTI"

NATO müttefiklerinin Rusya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırması gerektiğini kaydeden Johnson, "Daha fazlasını yapmalıyız. Bugün değineceğim nokta (Putin) davranışlarıyla barbarlığın eşiğini çoktan aşmış olması" dedi.

Johnson, "Kimyasal veya biyolojik, nükleer silahlar veya her neyse yeni kırmızı çizgilerden bahsediyor. Benim için kırmızı çizgiyi çoktan aştı. Ayrım gözetmeksizin sivil merkezleri bombalıyor. Tamamen masum alanlarda çok sayıda can kaybına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"PUTİN, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE ÇIKMALI"

Johnson, "Bence ABD Başkanı Joe Biden'in dediği gibi Rusya'nın savaş suçu işlediği kesinlikle doğru ve Rusya'nın şimdi Uluslararası Adalet Divanı önünde olması gerektiği de doğru. Başkan Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok" dedi.

"UKRAYNALILARA ASKERİ DESTEK VERMEK İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

Putin'in üzerindeki baskının arttırılması için Rusya'ya yönelik ekonomik açıdan daha fazlasının yapılması gerektiğine değinen Johnson, "Putin'in nakit rezervlerine ek olarak altın rezervlerini kullanmasını durdurmak için daha fazlasını yapabilir miyiz? SWIFT'e yaptırım uygulamak için daha fazla ne yapabiliriz?" dedi. Johnson, "Ukraynalılara askeri destek vermek için daha fazlasını yapmalıyız. Geçen ay ortaya çıkan en büyük şey, dünyanın artık bildiği büyük gerçek, Ukrayna halkının ülkeleri için savaşacağıdır. Ülkelerine inanıyorlar, ülkelerini seviyorlar. Onu savunacaklar. Bu, bir ay önce gerçekten bilmediğimiz bir şeydi. Artık tamamen açık. Bu, onlara yardım etme görevimiz olduğu anlamına gelir. Kendilerini ve sevdiklerini korumalarına yardımcı olmak bizim görevimizdir" diye konuştu.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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