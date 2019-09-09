Son Dakika Haberleri: İngiltere, bir kez daha erken seçimi oylayacak
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İngiltere, bir kez daha erken seçimi oylayacak

59 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta reddedilen erken seçim talebi için yeni teklifini bugün bir kez daha parlamentoya sunacak.

İngiltere, bir kez daha erken seçimi oylayacak, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta reddedilen erken seçim talebi için yeni teklifini bugün bir kez daha parlamentoya sunacak.

Boris Johnson, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:45 
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