İngiltere, bir kez daha erken seçimi oylayacak
59 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta reddedilen erken seçim talebi için yeni teklifini bugün bir kez daha parlamentoya sunacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta reddedilen erken seçim talebi için yeni teklifini bugün bir kez daha parlamentoya sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:45
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