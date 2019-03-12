İngiltere, "Boeing 737 Max"Lere Hava Sahasını Kapattı

İngiltere, Etiyopya'daki kazanın ardından hava sahasını "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına kapattığını duyurdu.

İngiltere, Etiyopya'daki kazanın ardından hava sahasını "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına kapattığını duyurdu.



Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, "B737 Max" tipi yolcu uçaklarının İngiltere hava sahasına girişinin, çıkışının ve hava sahası üzerinde uçmasının yasaklandığını açıkladı.



Açıklamada, "Henüz (Etiyopya'daki düşen uçağın) uçuş kayıt verileri elimizde olmadığı için ihtiyati bir tedbir olarak, bu tip yolcu uçaklarının İngiltere hava sahasına girmesi, ayrılması ve hava sahası üzerinde uçmasının engellenmesi talimatı verilmiştir." denildi.



İngiltere, Etiyopya'daki kazanın ardından söz konusu tipteki uçakların uçuşunu durduran ilk Avrupa ülkesi oldu.



Halen ülkede kayıtlı olarak faaliyet yürüten 5 adet "B737 Max" tipi yolcu uçağı bulunuyor.



Öte yandan, Norveç hava yolu şirketi Norwegian Air de aynı tip yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda söz konusu uçaklardan 12 adet bulunduğu belirtildi.



İngiltere'ye bağlı Karayip Denizi'ndeki Cayman Adaları hava yolu şirketi Cayman Airways de dün B737 Max'lerin operasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı.



Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya ve Umman da "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.



Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da ise bazı hava yolu firmaları filolarında bulunan söz konusu tipteki uçakların seferden çektiklerini duyurmuştu.



Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.



Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

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