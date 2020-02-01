İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi

İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.



İngiltere, Avrupa Birliği (AB) dışındaki belirsiz geleceğine cumartesi günü adım attı. Bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Birliği'nden ayrılan Krallık, birliğe kutlamalar ve gözyaşları eşliğinde veda etti.