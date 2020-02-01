Son Dakika › Dünya › İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi - Son Dakika Dünya
İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi
6 saat önce
İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.
İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.
İngiltere, Avrupa Birliği (AB) dışındaki belirsiz geleceğine cumartesi günü adım attı. Bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Birliği'nden ayrılan Krallık, birliğe kutlamalar ve gözyaşları eşliğinde veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:22
Son Dakika İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin, virüsün önünü kesmek için drone'larla uyarılarda bulunuyor