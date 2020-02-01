İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi - Son Dakika Dünya

İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi

36 dakika önce

İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.

İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı. View on euronews

İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi

İngiltere, Belçika, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 1 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor Göztepe'nin altyapı oyuncusu Muritala, Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 21:09:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]