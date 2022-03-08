İngiltere bu yıl sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracak - Son Dakika
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İngiltere bu yıl sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracak

08.03.2022 20:59
İngiltere bu yıl sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracak

İngiltere'nin bu yıl sonuna kadar Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağı açıklandı.

İngiltere'nin bu yıl sonuna kadar Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağı açıklandı.

Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere, 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." ifadesini kullandı.

Kwarteng, hükümetin Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak sonlandırma planının piyasaya, işletmelere ve tedarik zincirlerine talebin yüzde 8'lik kısmını oluşturan Rus ithalatını ikame etmek için yeterli zamanı fazlasıyla sağlayacağını belirtti.

Bakan Kwarteng, tüketicilerin süreçten etkilenmemesi amacıyla enerji şirketlerine bu yılın geri kalanını sorunsuz bir geçişin sağlanması için kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kwarteng ayrıca İngiliz hükümetinin bu süreçte ülkedeki enerji şirketleriyle alternatif tedarik kaynaklarının bulunması konusunda birlikte çalışacağını aktardı.

İngiltere'nin kendi petrol kaynaklarına da yoğunlaşacağına işaret eden Kwarteng, "İngiltere önemli bir petrol ve ürünleri üreticisidir. Ayrıca önemli rezervlere sahibiz." ifadesini kullandı.

Kwarteng, enerji ithalatının büyük kısmını ABD, Hollanda ve Körfez ülkelerinden yaptıklarını ve bu yıl daha fazla kaynak temin etmek için bu ülkelerle çalışacaklarını kaydederek, "Şimdiden piyasa yaklaşık yüzde 70'i halihazırda alıcı bulamayan Rus petrolünü dışlamaya başladı." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin şu anda bile Rus doğal gazına bağımlı olmadığını aktaran Kwarteng, Rus doğal gazının İngiltere'de arzın yüzde 4'lük kısmını oluşturduğunu, ileride bu kalemde de Rusya'dan ithalatın sonlandırılması için alternatifleri araştırıldığını belirtti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Ukrayna'nın yasa dışı işgalinin ardından (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimine başka bir ekonomik darbe olarak İngiltere bu yıl boyunca Rus petrolüne bağımlılıktan uzaklaşacak ve ağır uluslararası ekonomik yaptırım paketini geliştirecek." ifadesine yer verdi.

Hükümetin yaptığı yazılı açıklamada da İngiltere'nin jet yakıtı talebinin yüzde 4'lük, dizel yakıtı talebinin yüzde 18'lik ve toplam petrol ürünleri talebinin de yüzde 8'lik kısmını Rusya'dan ithal ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere bu yıl sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracak - Son Dakika


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