Son Dakika Haberleri: İngiltere Büyükelçisi Chilcott'un Antalya Ziyareti

İngiltere Büyükelçisi Chilcott'un Antalya Ziyareti

1 saat önce

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

İngiltere Büyükelçisi Chilcott'un Antalya Ziyareti, System.String[]
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yılmaz, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yılın ilk iki ayına oranla Antalya'ya gelen İngiliz turist sayında yüzde 61 artış olduğunu belirtti.

Bu artışın çok sevindirici olduğunu ifade eden Yılmaz, Antalya ile Londra arasında direkt uçuşların başlamasıyla bu sayının daha da artacağını vurguladı.

Chilcott da İngiliz turistlerin Antalya'ya ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

Antalya'nın güvenli bir tatil beldesi ve popüler bir destinasyon olduğunu kaydeden Chilcott, Antalya'da turistler için son derece cazip imkanlar sunulduğunu ifade etti.

Chilcott, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomi, turizm ve kültür ilişkilerinin daha da artması için elinden gelen çabayı göstereceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

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