Son Dakika Haberleri: İngiltere Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e Ziyaret

İngiltere Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e Ziyaret

34 dakika önce

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

İngiltere Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e Ziyaret, System.String[]
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yılmaz, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yılın ilk iki ayına oranla Antalya'ya gelen İngiliz turist sayında yüzde 61 artış olduğunu belirtti. Bu artışın çok sevindirici olduğunu ifade eden Abdurrahman Yılmaz, Antalya Londra arasında direkt uçuşların başlamasıyla bu sayının daha da artmasını umduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, İngiliz turistlerin Antalya'ya ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, bunun en önemli sebebini Antalya'nın güvenli bir tatil beldesi, popüler bir destinasyon olmaya başlaması olarak açıkladı. Chilcott, Antalya'nın turistler için son derece cazip imkanlar sunduğunu belirtti. Büyükelçi Chilcott, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomi, turizm ve kültür ilişkilerinin daha da artması için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti. Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, yaklaşan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e başarı dileklerini iletti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İngiltere, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu Manchester Cityli Kevin De Bruyne: Küçükken Liverpool Taraftarıydım

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]