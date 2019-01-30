İngiltere Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Chilcott ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Chilcott, daha sonra Şahin ile makamında görüştü.

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