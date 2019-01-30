Son Dakika Haberleri: İngiltere Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret

İngiltere Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret

1 saat önce

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

İngiltere Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret, System.String[]
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Chilcott ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Chilcott, daha sonra Şahin ile makamında görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:49 Kaynak: AA

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