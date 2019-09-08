Son Dakika Haberleri: İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti
Son Dakika Güncel Haber

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti

1 saat önce

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti, System.String[]

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.

Boris Johnson hükümetinin Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Johnson'ın, muhalefetle bir olup hükümete karşı oy kullanan 21 muhafazakar milletvekilini parti grubundan ihraç etmesinin doğru olmadığını söyleyen Rudd, "Sadık muhafazakarlar kovulurken dayanamayacağım" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

THERASA MAY HÜKÜMETİNDEN DE İSTİFA ETMİŞTİ

Therasa May hükümetinde İçişleri Bakanı görevinde bulunan Rudd, İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Windrush kökenli göçmenleri sınır dışı etmeye çalıştığı, iddialarının basına yansımasının ardından istifa etmiş ve özür dilemişti.

AMBER RUDD KİMDİR?

Amber Augusta Rudd, 1963 doğumlu İngiliz politikacıdır. Rudd, 2016-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 yılları arasında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevlerinde bulundu. Amber Rudd, Hastings ve Rye bölgesinden seçilen ilk milletvekili olarak 2010 yılında parlamentoya girmişti.

(Yunus Dalgıç/İHA)

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimlerin çift maaş alma hakkı bulunuyor? İşte detaylar
Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı 16 yaşındaki Kazak asıllı Türk oyuncu Ravil Tagir, İngiltere maçına damga vurdu Bodrum'da inşaatı durdurulan projenin kaçak bölümleri, Bakanlık ekiplerince yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 01:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]