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İngiltere çalışma vizesi başvuruları için dil yeterliliğinde yeni çözüm - Son Dakika

İngiltere çalışma vizesi başvuruları için dil yeterliliğinde yeni çözüm

16 Temmuz 2021 Cuma 10:34
İngiltere çalışma vizesi başvuruları için dil yeterliliğinde yeni çözüm, System.String[]

Son bir yılda Türkiye'den 35 bin kişi İngiltere'de çalışma vizesine başvurdu.

Son bir yılda Türkiye'den 35 bin kişi İngiltere'de çalışma vizesine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık kurucusu Hüseyin Arslan "Aile birleşimi, çalışma izni ve yerleşim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafından yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor" dedi.

Yurt dışında çalışma, yerleşim ve aile vizesi başvurularında popülerliği katlanarak artan ülkelerin başında İngiltere geliyor. İngiltere vize başvuruları konusunda sektörün önde gelen kurumlarından Visavis Vize Danışmanlık'ın açıkladığı verilere göre, yalnızca son bir yılda İngiltere'de çalışma vizesine Türkiye'den başvuranların sayısı 35 bin olarak kayıtlara geçti.

Başvuru sürecinde İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşıdığını belirten Visavis Vize Danışmanlık kurucusu Hüseyin Arslan "Vize başvurusu yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İngiltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belirlediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.  UKVI'ın aile birleşimi, çalışma izni ve yerleşim gibi alanlarda vize başvurularında kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafından yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor" diye konuştu.

SONUÇLAR ORTALAMA 30 SAATTE AÇIKLANIYOR

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları aktaran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış Müdürü İpek Aydın ise "Pearson olarak PTE UKVI sınavını haftanın her günü; PTE HOME sınavını ise Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3 günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvurusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor. PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu sınavlara girmeyi düşünen adaylar, diledikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor. Her iki sınav da ortalama 30 saat içerisinde açıklanıyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER ALTERNATİFLERE NAZARAN DAHA EKONOMİK

Adayların Pearson çatısı altında düzenlenen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden son derece mutluluk duyduklarını belirten Arslan, "PTE Home sınavına katılırken adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için de oldukça önemli. Sınava katılmak için kendilerine uygun tarih ve saat için kolaylıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kaydolmadan önce sınavla ilgili yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğrudan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE Home sınavının diğer alternatiflere nazaran daha ekonomik olması, yine Türkiye'deki İngiliz makamlarına yapılacak puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların sağladığı memnuniyet ile PTE Home sınavını tavsiye etmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


İngiltere çalışma vizesi başvuruları için dil yeterliliğinde yeni çözüm

İngilizce, Türkiye, England, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere çalışma vizesi başvuruları için dil yeterliliğinde yeni çözüm - Son Dakika


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