İngiltere Çevre Bakanı Eustice, AB'yi Brexit müzakerelerinde "saçma" taleplerde bulunmakla suçladı - Son Dakika

İngiltere Çevre Bakanı Eustice, AB'yi Brexit müzakerelerinde "saçma" taleplerde bulunmakla suçladı

06.12.2020 16:37
İngiltere Çevre Bakanı Eustice, AB'yi Brexit müzakerelerinde

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, Brexit müzakerelerinin "çok zor bir durumda" olduğunu belirterek Avrupa Birliği'ni (AB) "saçma" taleplerde bulunmakla suçladı.

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, Brexit müzakerelerinin "çok zor bir durumda" olduğunu belirterek Avrupa Birliği'ni (AB) "saçma" taleplerde bulunmakla suçladı.

Sky News'e AB ile İngiltere arasında yürütülen Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan George Eustice, AB'nin süreci tıkayan "bir sürü ek talepte" bulunduğunu belirtti.

İngiltere'nin "eşit oyun alanında" bazı anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu kaydeden Eustice, AB'nin İngiltere'yi egemen bir güç olarak görmesi gerektiğine dikkati çekti.

Eustice, müzakerelerde önemli bir anlaşmazlık maddesi olan balıkçılık konusunda AB'yi "saçma" taleplerde bulunmakla suçladı.

AB'nin İngiliz sularına "sınırsız erişim" konusunda ısrar ettiğine dikkati çeken Eustice, "Onların talebinde sularımıza sonsuza kadar etkin şekilde erişim garanti ediliyor. Bu, uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle bir öneri gerçekten saçmadır. AB'nin sularımıza uzun vadeli erişimine izin veremeyiz." diye konuştu.

Eustice, "Geçen haftaki görüşmelerde bir miktar umut görünüyordu. Az da olsa ilerleme kaydediliyordu. Daha sonra AB bazı sorunlara neden olan bir sürü ek talepte bulundu. Müzakereler şu an çok zor bir durumda. Anlamı kalmayana kadar müzakerelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği, Balıkçılık, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Çevre Bakanı Eustice, AB'yi Brexit müzakerelerinde 'saçma' taleplerde bulunmakla suçladı - Son Dakika


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