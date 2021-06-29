İngiltere, çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda İngiltere, Wembley Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, 75. dakikada Raheem Sterling gol perdesini açarak İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. 86'da ise İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane, rakip fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirlemiş oldu.

Bu sonuçla İngiltere, çeyrek finalde İsveç - Ukrayna maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL