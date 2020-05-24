İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL), bir Championship kulübünde iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi, System.String[]

İngiltere Futbol Ligi (EFL), bir Championship kulübünde iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 14 test yapıldığı, sadece bir kulüpte iki kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen iki kişinin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise yarından itibaren antrenmanlara çıkabileceği ifade edildi.

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Spor
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