İngiltere Championship'te şampiyon Norwich City

İngiltere Championship'te Reading'i 4-1 mağlup eden Norwich City, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Norwich City, 45. hafta mücadelesinde Reading'i ağırladı.

Carrow Road Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Norwich City, puanını 96'ya yükselterek son maçlar öncesi şampiyonluğu da garantiledi.

Norwich ekibi, Premier Lig'de geçen sezonu 20. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.