İngiltere, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz askerleri işe almasından endişeli - Son Dakika
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İngiltere, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz askerleri işe almasından endişeli

18.10.2022 17:50
İngiltere, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz askerleri işe almasından endişeli

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz savaş pilotlarını istihdam etmesinin ülkesi için "endişe verici" olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz savaş pilotlarını istihdam etmesinin ülkesi için "endişe verici" olduğunu bildirdi.

Heappey, Sky News'e yaptığı açıklamada, emekli İngiliz askerlerinin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu pilotlarını eğitmek için işe alınmasını engellemek amacıyla bu tür istihdamı yasaklayan bir yasa çıkarılacağını belirtti.

Bu konunun, birkaç yıldır İngiltere Savunma Bakanlığı içinde bir endişe kaynağı olduğunu ve karşı istihbarat çalışanlarının konuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Heappey, şu ifadeleri kullandı:

"İlgili kişilere ulaştık ve bu organizasyonun bir parçası olmaya devam etmeyeceklerine dair beklentimiz olduğunu açıkça belirttik. Bu kişilere uyarı yaptık ve bu eğitime devam etmenin suç olacağını ortaya koyan yasayı yürürlüğe koyacağız."

Heappey, Çin'in, İngiliz Hava Kuvvetlerinin yeteneklerini anlamak için ülkesinin pilotlarını işe almasının, kendilerini ve Savunma Bakanlığının istihbarat kısmını endişelendirdiğinin altını çizdi.

"Çin, İngiltere'nin çıkarlarını dünyanın birçok yerinde tehdit eden bir rakip"

Çin'in, "İngiltere'nin çıkarlarını dünyanın birçok yerinde tehdit eden bir rakip" olduğunu söyleyen Heappey, buna karşın Çin'in aynı zamanda ülkesinin "önemli bir ticaret ortağı" olduğunu ifade etti.

Çin'in, Halk Kurtuluş Ordusu pilotlarını eğitmek için 30 kadar emekli İngiliz askeri pilotu yılda 240 bin sterlin maaşla işe aldığı gündeme gelmişti.

İstihdam edilen İngiliz pilotların Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eski üyeleri ve Silahlı Kuvvetlerin diğer birimlerinde çalışanlardan oluştuğu belirtilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz askerleri işe almasından endişeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz askerleri işe almasından endişeli - Son Dakika
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