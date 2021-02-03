İngiltere, CPTPP'ye üyelik için müzakerelere hazırlanıyor

İngiltere'nin, 11 ülkeden oluşan Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı'na (CPTPP) katılmak için bu yılın bahar döneminde müzakerelere başlaması öngörülüyor.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın 1 Şubat'ta CPTPP'ye katılım için Japonya ve Yeni Zelanda'nın ticaret bakanlarına resmi bir talepte bulunmasının ardından taraflar arasındaki müzakerelerin 2021'in bahar aylarında başlaması bekleniyor.

İngiltere, CPTPP'ye katılarak gıda ve otomobil vergilerinin kaldırılmasını, CPTPP'nin teknoloji ve hizmet sektörlerini güçlendirmesini hedefliyor.

Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam'dan oluşan CPTPP, büyüklüğü yaklaşık 9 trilyon sterlini bulan bir pazarı temsil ediyor. İngiltere'nin CPTPP üyesi ülkelerle toplam ticareti 2019 itibarıyla 111 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce yaptığı açıklamada, "AB'den ayrılmamızdan bir yıl sonra Birleşik Krallık halkı için muazzam ekonomik faydalar sağlayacak yeni ortaklıklar kuruyoruz." ifadesini kullanmıştı.