İngiltere, daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesi için yeni vize programı başlattı - Son Dakika
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İngiltere, daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesi için yeni vize programı başlattı

13.03.2022 14:27
İngiltere, daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesi için yeni vize programı başlattı

Ukraynalı mültecilere kapılarını açma konusunda yavaş hareket etmekle eleştirilen İngiltere, daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesine olanak sağlayan yeni vize programı kapsamında, evlerini Ukraynalı mültecilere açanlara ayda 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 730 lira) destek verecek.

Ukraynalı mültecilere kapılarını açma konusunda yavaş hareket etmekle eleştirilen İngiltere, daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesine olanak sağlayan yeni vize programı kapsamında, evlerini Ukraynalı mültecilere açanlara ayda 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 730 lira) destek verecek.

İngiltere İskan Bakanı Michael Gove, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilere verdiği desteği artıracağını belirterek hükümetin, yaptırımlar kapsamında el konulan Rus oligarkların İngiltere'deki ev ve mülklerini "insani amaçlar" için kullanmayı da gözden geçirdiğini bildirdi.

Gove, mevcut program kapsamında, şu ana kadar 3 binden fazla Ukraynalı mülteciye vize verildiğini belirterek, bu vizelerin İngiltere'de aile üyeleri olan Ukraynalılara sağlandığının altını çizdi.

Ayrıca, İngiliz hükümetinin yarın başlatacağı "Ukrayna için Evler" planıyla on binlerce mültecinin İngiltere'ye gelebileceğini kaydeden Gove, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın yardım etmek isteyen herkesin kayıt olmasına izin verecek bir portal, web sitesi başlatacağız ve cumadan itibaren, Ukrayna'dan isimlendirilmiş bireyleri, aileleri, buradaki bireylerle eşleştirebileceğimiz bir sürecimiz olacak. Umuyorum ki bir hafta içinde bu programdan yararlanabilecek insanlar olacak."

Yeni planı, "insanları tehlikeden kurtarıp, İngiltere'ye almanın en hızlı yolu" olarak nitelendiren Gove, Ukraynalıları evlerine almak isteyen potansiyel yüz binlerce insan olduğunu söyledi.

Bakan Gove'un açıkladığı yeni program kapsamında, İngiltere ile hiçbir bağı olmayan Ukraynalıları evlerinde en az 6 ay süreyle ağırlayacak olanlara her ay 350 sterlin ödenecek.

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Ukrayna, Sterlin, England, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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